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«Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ

«Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Эвертон» — «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» победит за 2.38.

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Похоже, возвращение Дэвида Мойеса начнётся неудачно. Слишком сильный соперник. «Львы» выиграли четыре из семи последних матчей первенства, а также вышли в четвёртый раунд Кубка Англии, победив «Вест Хэм» (2:1). Высокое качество прессинга, эффективное использование свободных зон и хороший контроль мяча — всё это свойственно подопечным Унаи Эмери. Впрочем, как и проблемы на выезде.

Бирмингемцы выиграли лишь три из девяти встреч в чемпионате Англии в гостях. Не густо. Однако есть и обратная сторона медали. Практически все очки потеряны с командами из топ-5. С соперниками из нижней части турнирной таблицы подопечные Эмери, за редким исключением, не допускают осечек.

Проверим П2. Коэффициент на лобовую победу «львов» даётся приличный — 2.38. Любопытно, ведь бирмингемцы не проиграли ни одной из семи предыдущих очных встреч в чемпионате Англии (ничья только одна). Для «ирисок» они крайне неудобный соперник. Мойес — это, конечно, хорошо. Но есть подозрение, что не в 2025 году.

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