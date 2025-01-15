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«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз «Чемпионата»

«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон».

Ставка: «Ньюкасл» победит с форой (-1.5) за 2.02.

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У «сорок» восемь побед подряд во всех турнирах. «Вулверхэмптон» может только позавидовать. «Волки» расположились слишком близко к зоне вылета — на 17-м месте. У находящегося строчкой ниже «Ипсвича» столько же очков, но чуть хуже дополнительные показатели. Угрюменько.

«Вулверхэмптон» взбодрила смена тренера: три тура подряд с набранными очками. Позитив очевиден, хотя говорить о переломе ситуации рано. Во-первых, соперники нестабильные. Во-вторых, в предыдущем туре «волки» разгромно уступили «Ноттингем Форест» (0:3).

Моральный подъём закончился. Опять много пропущенных и поражение. Всё как до смены тренера. Уже классический сюжет. Предлагаем заключить пари на победу «Ньюкасла» с форой (-1.5). Дома «сороки» крайне хороши, особенно на последнем отрезке сезона. Два предыдущих матча АПЛ в качестве хозяев они выиграли с общим счётом 7:0.

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