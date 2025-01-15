«Арсенал» — «Тоттенхэм»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ!

15 января «Арсенал» примет «Тоттенхэм» в матче 21-го тура АПЛ. Центральная встреча игрового дня пройдёт на «Эмирейтс» и стартует в 23:00 мск. Пока соперники по дерби северного Лондона выявляют сильнейшего, всем новым клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет до 2000 рублей от БЕТСИТИ:

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К дерби против принципиального соперника футболисты «Арсенала» подходят после неудачных кубковых матчей. «Канониры» вылетели из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. Команда Микеля Артеты играла в большинстве с 61-й минуты. До этого «пушкари» уступили в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги, оказавшись слабее «Ньюкасла» (0:2).

Согласно данным суперкомпьютера Opta Analyst, спрогнозировавшего шансы команд на чемпионство в текущем сезоне АПЛ, вероятность титула «Арсенала» оценивается в 10%.

«Тоттенхэм» преподнёс сенсацию в первом поединке полуфинала Кубка лиги. «Шпоры» с минимальным счётом одолели «Ливерпуль», прервав беспроигрышную серию мерсисайдцев из 24 матчей. В Кубке Англии коллектив Ангелоса Постекоглу не без труда пробился в 1/16 финала. «Шпоры» добыли победу в матче с командой из пятой лиги «Тамуорт» только в экстра-тайме.

По итогам 20 туров АПЛ «Арсенал набрал 40 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы, уступая имеющему игру в запасе «Ливерпулю» шесть баллов. «Тоттенхэм» идёт на 12-м месте, набрав 24 очка. В очном матче первого круга «канониры» добились выездной победы со счётом 1:0.

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