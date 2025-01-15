«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТБ 5.5 за 3.05.

«Команды встречались в Нижнекамске пять дней назад и тогда забросили на двоих аж 11 шайб, а «Салават Юлаев» победил (7:4), хотя по ходу встречи уступал (0:2). Джош Ливо в той игре набрал 5 (2+3) очков и сделал многое для победы своей команды, сейчас он является лучшим бомбардиром и лучшим снайпером чемпионата КХЛ, имея в своем активе 47 (28+19) очков после 39 матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2025, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Уфимцы входили в 2025 год, будучи лидерами Востока, но в Новом году в четырёх прошедших матчах одержали всего одну победу — как раз над «Нефтехимиком». Начинали год дома и проиграли «Сибири» (1:4), потом в Казани получили 1:5, а в Омске 2:3. Команду Виктора Козлова уже догнал магнитогорский «Металлург», у команды Разина те же 58 очков, правда, матчей сыграно больше — 45 (у уфимцев 43).

«Нефтехимик» в 2025 году тоже провёл четыре матча: один выиграл, два проиграл в основное и ещё один проиграл в овертайме. Из восьми очков набрано всего три, и, как следствие, команда Олега Леонтьева вылетела из кубковой восьмёрки и отстаёт от «Лады» и «Сибири» на два очка, имея на один матч больше. Какими-то отрезками нижнекамцы выглядят неплохо, но им катастрофически не хватает заброшенных шайб и реализации своих собственных моментов.

Уфимцам нужна победа, к тому же она может стать первой в году, так что ставлю на победу «Салавата Юлаева» и общий тотал голов больше 5.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».