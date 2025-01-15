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«Интер» — «Болонья»: прогноз Семёна Зигаева на игру Серии А

«Интер» — «Болонья»: прогноз Семёна Зигаева на игру Серии А
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Болонья».

Ставка: победа «Интера» и его индивидуальный тотал больше 1.5 за 1.75.

«Интер» проиграл в финале Суперкубка «Милану», хотя вёл в счёте 2:0, таким образом, лишившись первого трофея в сезоне. Зато в чемпионате Италии всё хорошо, после 18 матчей команда Симоне Индзаги вторая, но имеет две игры в запасе и потенциальную первую строчку. Ещё есть Лига чемпионов, и там дела у итальянской команды идут неплохо. В последнем туре, правда, проиграли в Леверкузене 0:1, но за два тура до финиша «Интер» шестой и имеет хорошие шансы на прямую путёвку в 1/8 финала.

Италия — Серия А . 19-й тур
15 января 2025, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Болонья» в Лиге чемпионов провалилась, две ничьих в шести турах, и за два матча до конца группового этапа итальянцы потеряли шансы на плей-офф. В чемпионате Италии всё неоднозначно, команду постоянно лихорадит и неплохие матчи она чередует с проваленными. В последнее время дела пошли в гору: ничьи с «Ювентусом» и «Ромой», победы над «Торино» и «Фиорентиной», а за шесть туров «Болонья» проиграла лишь раз. Сейчас они идут на седьмой строчке и могут замахнуться на попадание в Лигу чемпионов.

Конечно, фаворит «Интер», многочисленные переносы его игр не позволяют ему лидировать в чемпионате, хотя команда Индзаги выглядит целостнее всех и является главным претендентам на титул. «Болонья» хоть и выглядит в прежнее время получше, в выездной встрече вряд ли может рассчитывать на многое, ничья уже будет для них успехом», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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