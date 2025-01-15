«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Вредного букмекера на матч чемпионата Англии

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев дал прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Тоттенхэм» победит с форой (+1.5) за 1.77.

Команда Артеты находится на спаде, испытывает огромные трудности в созидании, уступила в первом полуфинале Кубка лиги, вылетела из Кубка Англии, да и в АПЛ всё никак не может приблизиться к «Ливерпулю» на расстояние одного удара.

Взгляните на три последних матча «Арсенала»:

1:1 с «Брайтоном»;

0:2 с «Ньюкаслом»;

1:1 (3:5 пен.) с «Манчестер Юнайтед».

Ни одной победы, лишь два гола. Но, по мнению букмекеров, эта команда должна побеждать «Тоттенхэм» и даже, возможно, пробивать фору.

Теперь смотрим на «шпор» на том же отрезке:

1:2 с «Ньюкаслом»;

1:0 с «Ливерпулем»;

3:0 (д. вр.) с «Тамуортом».

Да даже личные встречи говорят в пользу выбранной форы – ничья 2:2 в 2023-м и две победы «Арсенала» в 2024-м с разницей в один гол (3:2 и 1:0). Аргументов в пользу выноса «Тоттенхэма» не вижу. «Шпоры» даже стали действовать чуть менее рискованно и более сбалансированно, поэтому верю в ребят. Они могут проиграть, но чтобы с запасом и в одну калитку… Слишком многое должно совпасть.

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