Букмекеры оценили шансы «МЮ» прервать серию неудач в АПЛ

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В четверг, 16 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«МЮ» идёт на серии из четырёх матчей в АПЛ без побед, набрав на этом отрезке лишь одно очко.

Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев очевидными фаворитами. Сделать на ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.32, что приблизительно равно 75% вероятности.

Победа «Саутгемптона» же оценивается коэффициентом 9.40 — около 10% вероятности. Ничья идёт с коэффициентом 6.20 (15%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в предстоящем матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.