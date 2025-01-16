«Ипсвич» — «Брайтон»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Ипсвич» — «Брайтон».

Ставка: «Брайтон» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.95.

В последних двух турах АПЛ «Ипсвич» одолел «Челси» (2:0) и сыграл на выезде вничью с «Фулхэмом» (2:2). «Трактористы» всё ещё в зоне вылета, однако у них весьма неплохие перспективы по сохранению прописки в элитном дивизионе. Лишь в 3 из 11 предыдущих матчей АПЛ «трактористы» пропустили больше одного мяча.

У «Брайтона» с результативностью в этом сезоне дела обстоят не лучшим образом — в среднем 1,5 гола за матч. В первом круге на своём поле дожать «Ипсвич» не вышло. Встреча завершилась со счётом 0:0. В четырёх последних турах АПЛ у «чаек» также сплошь симметричные цифры на табло. По количеству ничьих в топ-5 лиг Европы их превосходит только «Ювентус» (у туринцев на две больше).

Будет досадно, если «Брайтон» не сможет добыть путёвку в еврокубки. Команда отлично организована и обладает характером. По ходу сезона дважды отняла очки у «Арсенала», а также победила «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Манчестер Сити» и «Борнмут». Проблема в том, что с аутсайдерами потеряно много очков.

Нет уверенности, что подопечные Фабиана Хюрцелера смогут на выезде победить «Ипсвич». «Чайки» не выиграли ни одной из четырёх последних очных встреч: три ничьих при одном поражении. Предлагаем заключить пари на Х2 + ТМ 3.5 мяча. Сдержанный футбол с не самым большим количеством моментов — весьма вероятная история.