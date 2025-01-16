«МЮ» — «Саутгемптон»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Саутгемптон».

Ставка: «МЮ» победит с форой (-1.5) за 1.90.

Футболисты «МЮ», как кажется, начали проявлять характер под руководством Аморима. Совсем недавно на «Энфилде» умудрились отобрать очки у лидирующего «Ливерпуля» (2:2) в АПЛ, а затем на «Эмирейтс» выбили «Арсенал» из Кубка Англии, хотя с 61-й минуты до серии пенальти были в меньшинстве.

Такие небольшие подвиги могут снова вселить уверенность в «красных дьяволов», а потому логично ждать их победы в предстоящем матче. Тем более что играть предстоит с глубоким аутсайдером АПЛ. «Саутгемптон» уже давно замыкает турнирную таблицу. Перед 21-м туром у него всего шесть очков и 10-очковое отставание от безопасной 17-й строчки.

Результаты соответствующие. За 20 матчей в чемпионате Англии «святые» одержали всего одну победу при 16 поражениях. 12 забитых мячей, 44 пропущенных — это худшие цифры среди всех членов лиги. А победа над скромным «Суонси» (3:0) в Кубке Англии хоть и подсластит пилюлю, но не исправит ситуацию принципиальным образом.

«Манчестер Юнайтед» должен побеждать, и должен побеждать с запасом. Вполне вероятно, что после подвигов в Кубке Англии тренерский штаб выставит на позиции вратаря Алтая Байындыра вместо Андре Онана. Учитывая проблемы «Саутгемптона» с реализацией, это дополнительное преимущество для хозяев. Короче говоря, ждём что-то вроде 2:0 или 3:0 в пользу принимающей стороны.