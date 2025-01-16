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«Миннесота» — «Эдмонтон»: прогноз и ставки на матч НХЛ

«Миннесота» — «Эдмонтон»: прогноз и ставки на матч НХЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Миннесота» — «Эдмонтон».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 2.30.

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Несмотря на отсутствие Капризова, «дикари» держат марку: шесть побед из девяти возможных. Однако три предыдущие встречи настораживают. Подопечные Джона Хайнса уступили «Колорадо» (1:6), не без труда победили «Сан-Хосе» (3:1), а также проиграли «Вегасу» (1:4). Обращает на себя внимание невысокая результативность.

Чаще всего очные встречи радуют болельщиков обилием голов. В пяти предыдущих было не менее шести. В этот раз заброшенных шайб ожидается меньше. Нападение «Миннесоты» вследствие долгой игры без Кирилла Капризова потеряло в скорости и резкости. Банальная усталость. И перерыв в несколько дней не сильно поможет. Энергии осталось совсем мало.

А тут ещё и «Эдмонтон» стал внимательнее в обороне. Подопечные Криса Ноблоха всего лишь в двух из семи предыдущих матчей пропустили больше двух шайб. Поражение за этот период времени только одно — от «Питтсбурга» (3:5). Дальше «нефтяники» победили «Лос-Анджелес» со счётом 1:0.

Предлагаем проверить ТМ 5.5 шайбы. Джон Хайнс наверняка сделает выводы из недавних поражений и уделит больше внимания защите. Раз не получается забивать, то хотя бы пропускать будут реже. Авось и за очки получится зацепиться. Возможное возвращение Капризова по большому счёту ничего не меняет. Россиянин много пропустил и вряд ли с ходу покажет лучшую игру. Нужно время, чтобы набрать форму.

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