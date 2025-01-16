«Адмирал» — «Металлург»: прогноз и ставки на матч КХЛ 16 января

16 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» примет «Металлург». Встреча пройдёт на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Первое вбрасывание запланировано на 12:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.16, что равно приблизительно 44% вероятности.

Победа «Адмирала» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.20 (около 30% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Адмирал» — «Металлург» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.22, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.66. Если каждая команда забьёт больше 1.5 гола, сыграет коэффициент 1.77. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.