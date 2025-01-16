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«Адмирал» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата» на матч во Владивостоке

«Адмирал» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата» на матч во Владивостоке
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Адмирал» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.17.

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На своём льду владивостокцы в основное время проиграли только 4 из 19 матчей. Жертвой пало немало представителей верхней части сводной таблицы КХЛ, но не «Металлург». Обе встречи в этом сезоне магнитогорцы выиграли. Хоть и за пределами основного времени.

Для магнитогорцев уже вошло в привычку включать характер в концовке и вытаскивать на волевых качествах неудачно складывающиеся матчи. Действующий чемпион КХЛ проиграл всего лишь 4 из 22 предыдущих встреч, и только 11 побед на указанном отрезке одержано в основное время. Всё близко, всё на тоненького.

У «Адмирала» есть стержень. Нижние звенья проваливаются редко. И поддержка родных болельщиков очень помогает. Но… «Металлург» — фаворит. Беспроигрышная серия магнитогорцев насчитывает девять матчей. И история очных встреч всецело на их стороне. Проиграли только 2 из 12 предыдущих.

Предлагаем проверить Х2 + ТМ 5.5 шайбы. Слишком много заброшенных шайб не ждём. Только в одной из шести последних очных встреч во Владивостоке соперники на двоих забросили больше пяти шайб (на одну). На выезде «лисы» отличаются прагматичностью — в среднем за матч забивают 2,6 гола, а пропускают 1,9. И «Адмирал» дома пропускает значительно реже, чем в гостях. Всё складывается.

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