«Ипсвич» — «Брайтон»: прогноз и ставки на матч АПЛ

16 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Ипсвич» примет «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Брайтона» предлагается с коэффициентом 2.05, что равно 48% вероятности.

Победа «Ипсвича» оценивается коэффициентом 3.90 — в районе 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Ипсвич» — «Брайтон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.