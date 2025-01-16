Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ипсвич» — «Брайтон»: прогноз и ставки на матч АПЛ

«Ипсвич» — «Брайтон»: прогноз и ставки на матч АПЛ
Комментарии

16 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Ипсвич» примет «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Материалы по теме
«Ипсвич» — «Брайтон». В АПЛ появился свой «Ювентус»
«Ипсвич» — «Брайтон». В АПЛ появился свой «Ювентус»

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Брайтона» предлагается с коэффициентом 2.05, что равно 48% вероятности.

Победа «Ипсвича» оценивается коэффициентом 3.90 — в районе 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Ипсвич» — «Брайтон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Материалы по теме
«МЮ» — «Саутгемптон». Аморим на время забудет о проблемах
«МЮ» — «Саутгемптон». Аморим на время забудет о проблемах
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android