Названы шансы СКА прервать серию поражений в КХЛ

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В четверг, 16 января, на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге состоится матч КХЛ СКА — «Северсталь». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. СКА идёт на серии из трёх поражений.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «Северстали» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.20 (22%). Соразмерный коэффициент у ничейного исхода и овертайма.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в предстоящем матче в Санкт-Петербурге. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.31.

Если по итогам первого периода счёт будет равный, сыграет коэффициент 2.90. На тотал больше 1.5 шайбы каждой команды коэффициенты достигают значения 1.51.