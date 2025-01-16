СКА — «Северсталь»: прогноз «Чемпионата» на матч в Санкт-Петербурге

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Северсталь».

Ставка: СКА победит за 1.75.

Да, неспокойная неделька выдалась у СКА. 8 января петербургский клуб получил пять безответных шайб от «Спартака», 11 января упустил победу над московским «Динамо» (4:5), а 13 января уступил в овертайме ярославскому «Локомотиву» (3:4 ОТ). Три поражения подряд в сумме с 14 пропущенными шайбами действительно являются поводом для тревоги.

Правда, теперь есть хороший шанс исправиться, одержав победу. Поймите правильно, череповецкая «Северсталь» — крепкая команда. Но, во-первых, прямо сейчас подопечные Андрея Козырева играют в чехарду, сменяя победы поражениями. Последний более-менее стабильный отрезок был в декабре.

Во-вторых, «Северсталь» приезжает в Санкт-Петербург после игры с московским «Динамо» (2:3). Гораздо важнее исхода здесь то, что матч состоялся в Москве и на день позже, чем у СКА. Это потеря сил и отсутствие должного времени на восстановление.

Ещё одна причина – как раз в «СКА Арене». СКА на своём льду играет лучше. Если вынести за скобки поражение от «Спартака» со счётом 0:5, то у армейцев четыре домашние победы подряд. Кроме того, «Северсталь» уже успела проиграть в Санкт-Петербурге в этом сезоне. Тогда хозяева победили со счётом 8:5. Теперь тоже может быть много шайб, с учётом нестабильности и усталости гостей, а также новогодних проблем с обороной у хозяев. Что-то вроде 4:2 в пользу петербуржцев здесь можно будет увидеть. Разумеется, в основное время.