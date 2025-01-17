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«Авангард» — ЦСКА: прогноз и ставки на матч КХЛ

«Авангард» — ЦСКА: прогноз и ставки на матч КХЛ
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17 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» примет ЦСКА. Встреча пройдёт на «Джи-Драйв-Арене» в Омске. Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 38% вероятности.

Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65 (около 36% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Авангард» — ЦСКА получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.22, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.66. Если каждая команда забьёт больше 1.5 гола, сыграет коэффициент 1.75. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.

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