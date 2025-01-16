«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Саутгемптона» с форой (+1.5) за 2.00.

«Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» сыграют в 21-м туре АПЛ. Начнём с хозяев поля. Построение новой команды, которую болельщики привыкли видеть наверху турнирных таблиц, под руководством Аморима продолжается. И последние два официальных матча придают уверенности в том, что у него должно получиться. Положительный результат в этих играх на выезде против больших команд вселяет оптимизм.

А тут как раз игра против самой слабой команды АПЛ по результатам сезона-2024/2025. Но соперник хоть и находится на последнем месте, но это точно не «сладкая булочка». Да, всего шесть очков. Да, всего лишь 12 забитых мячей. Из них всего пять на выезде. Но если мы посмотрим на последние шесть матчей на выезде «святых», то увидим, что было два ничейных результата, три поражения в один мяч, и только один матч был проигран с разницей в два гола.

А два последних матча между этими командами в Манчестере в 2022 и 2023 годах закончились вничью. Поэтому думаю, что «Ман Юнайтед» должен победить, но это будет ох как непросто. Моя ставка — «Саутгемптон» с форой (+1.5) за 2.00. Считаю, можно рассмотреть», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».