«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.83.

«Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» встретятся в 21-м туре чемпионата Англии. Вроде бы тут всё ясно и понятно. У хозяев поля проблем не должно возникнуть. С другой стороны, нынешний «МЮ» порой сложно понять — с сильными соперниками хорошо играют, а слабым уступают. Но тут я всё же не думаю, что «красные дьяволы» умудрятся потерять очки.

В пользу вероятного успеха «Юнайтед» тут говорят два факта, а точнее, два последних матча. Их клуб провёл с «Ливерпулем» и «Арсеналом», собственно, двумя фаворитами на победу в АПЛ. И обоим подопечные Аморима не уступили. Сперва в рамках Премьер-лиги «красные дьяволы» провели неплохую встречу с «Ливерпулем», в которой давили до самого конца и успели сравнять — 2:2.

Но игра с «Арсеналом» пару дней назад вышла ещё более эмоциональной. Прошла она в рамках Кубка Англии — ранняя стадия 1/32 финала. Казалось, «канониры» должны забирать победу. Собственно, они больше доминировали, создавали моменты, владели мячом. Но «МЮ» проявил настоящий характер, которого мы давно не видели при тен Хаге. Манкунианцы отчаянно бились, продолжали сами атаковать, даже когда ближе к середине игры остались на поле вдесятером. В итоге клуб «дотерпел» до серии пенальти, в которой одержал победу.

Да, это были два очень важных матча. Хотя в АПЛ ситуация у «МЮ» продолжает быть критической. Он все ещё идёт ниже середины, на 13-м месте, уже имеет определённое отставание от соперников выше. Хотя если начнут подопечные Аморима чаще выигрывать, то хотя бы в топ-10 мы их увидим.

«Саутгемптон» же испытывает в этом сезоне намного больше проблем. Он остаётся слабейшей командой Премьер-лиги. Сейчас с шестью очками клуб занимает последнее место, уже отставая от ближайших команд выше на восемь и 10 очков. Отыграть такой разрыв нынешним «святым» будет тяжело.

Серия без побед была прервана клубом на днях. Но произошло это не в АПЛ, а в Кубке Англии — 3:0 с «Суонси» из Чемпионшипа. В общем-то, неудивительный результат. Я не верю, что в такой форме «Саутгемптон» навяжет борьбу «Юнайтед», ещё и на его поле», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».