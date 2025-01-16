«Амур» — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 6.5 за 2.55.

«Позавчера команды провели свою первую из двух запланированных игр, где казанцы смогли добиться уверенной победы со счётом 4:1. Что может поменяться спустя двое суток? Попробуем порассуждать и сделать качественный прогноз на этот матч.

Да, команды действительно проводят спаренные встречи, и это всегда сложно предсказывать: с одной стороны, все действующие лица остаются теми же и по сути вряд ли за пару дней что-то поменяется. С другой стороны, когда хозяева проигрывают, то дома всегда хочется реабилитироваться, к тому же только что играли против соперника и есть возможность более тщательно подготовиться.

«Амур» уже ни на что не претендует в нынешнем сезоне. В плей-офф попасть уже не получится. Значит ли это, что хабаровчане будут легко отдавать игры? Конечно, нет. Арена заполняется, болельщики любят хоккей, а игрокам нужно отрабатывать свои контракты и зарабатывать на новые. Хабаровчане на старте 2025 года смогли победить на выезде «Трактор», а потом проиграли четыре матча подряд.

«Ак Барс» в 2025 году тоже сыграл пять матчей, четыре выиграл и один проиграл. Команда в хорошей форме и часто побеждает, даже несмотря на то что есть проблемы в составе: травма Ильи Сафонова и Митчелла Миллера, на травме и Егор Бабенко, продолжает своё восстановление Эрик О’Делл.

Я думаю, что матч будет не самым результативным, потому что после тяжёлого перелёта у гостей будет продолжаться период акклиматизации и, по опыту, команды не шибко бегут в таких ситуациях. Вратари у казанцев тоже хорошие, так что вряд ли «Амур» забьёт больше двух голов (за это, кстати, дают примерно 1.70). Поэтому беру победу «Ак Барса» и общий тотал голов меньше 6.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».