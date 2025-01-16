«Реал» Мадрид — «Сельта»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Сельта».

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.40.

«В 1/8 финала Кубка Испании «Реал» Мадрид сыграет с «Сельтой». Необходимо команде Анчелотти реабилитироваться после позора в финале Суперкубка Испании. Так что, к сожалению, у гостей шансов почти нет.

Мало кто ожидал такого исхода, который произошёл в «эль класико» на днях. Особенно никто не мог предсказать, что уже в первом тайме соперники забьют пять голов. «Реал», памятуя о своей безголевой засухе в их прошлом противостоянии, сразу побежал вперёд, начал активно давить и быстро забил. Но нынешнюю «Барсу» так легко не сломить. Она быстро вернулась в игру, к концу тайма уже ведя 4:1.

Понятно было, что на второй тайм тяжело было выходить «Реалу». Собственно, мы это и увидели – даже после удаления у сине-гранатовых команда Анчелотти в атаке всего на один гол наиграла. Итог – ещё одно разгромное поражение от «Барселоны» в этом сезоне – 2:5. Само собой, не так страшно для «сливочных» потерять Суперкубок, да и это поражение стало для них первым за долгое время. Но имиджевая неудача была очень сильная. Возможно, это повлияет даже на отставку Анчелотти.

И тем обиднее, что «Сельта» при других обстоятельствах могла бы тут зацепиться. Она-то проводит достаточно неплохой сезон, идёт не так низко в Ла Лиге, чередует разные результаты, выигрывая время от времени. Но после того, что произошло в «эль класико», тяжело размышлять о шансах «кельтов».

«Реал» будет заряжен на эту игру. Второй раз кряду проиграть он себе никак не может позволить, нужно игрокам исправляться перед фанатами. Так что я поставлю тут на победу «Реала» со счётом 2:1 – котировка 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».