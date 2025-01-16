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«Реал» Мадрид — «Сельта»: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка Испании

«Реал» Мадрид — «Сельта»: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка Испании
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Сельта».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.85.

«На матч 1/8 Кубка Испании «Реал» выйдет после возвращения из Саудовской Аравии, где в финале Суперкубка Испании был разгромлен (2:5) «Барселоной». И хотя ближе к концу месяца «Королевский клуб» ждут матчи Лиги чемпионов, футболисты, скорее всего, уже сейчас захотят реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Так что соперник невольно попадает под горячую руку команды, которая провела неудачный матч, а по своему уровню способна расправиться с любым оппонентом.

«Реал» побеждает «Сельту» уже в девяти матчах подряд, а не проигрывает ей с начала 2017 года, когда уступил как раз в Кубке Испании. Правда, последняя встреча в Виго (в первом круге нынешнего чемпионата страны) была непростой для гранда: 2:1 с решающим голом Винисиуса.

Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На предыдущей стадии Кубка «Сельта» в гостях выиграла 3:2 у «Расинга», причём абсолютно заслуженно. А вот в последнем на сегодня матче чемпионата Испании 10 января тоже на выезде проиграла «Райо Вальекано» (1:2) и занимает 12-е место. «Реал» располагается на второй позиции, после 19 туров опережая своего соперника на 19 очков.

«Реал» не имел проблем в предыдущей кубковой игре с клубом «Депортива Минера» — 5:0, с двумя голами Гюлера, который, кстати, не получил возможности сыграть в матчах Суперкубка и на скамейке запасных сохранял недовольное выражение лица. Если в четверг он снова получит шанс во встрече, где вполне возможны изменения в составе, то наверняка постарается им воспользоваться.

Травма может помешать выйти на поле Мбаппе, но в атаке, действиями которой руководит Беллингем, хватает игроков, готовых снова подтверждать свой высокий класс и вывести «Реал» в четвертьфинал. Очевидные проблемы в защите команды Анчелотти тут вряд ли скажутся в то же степени, что в игре с «Барселоной», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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