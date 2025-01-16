«Коламбус» — «Сан-Хосе»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Коламбус» — «Сан-Хосе».

Ставка: победа «Коламбуса» за 1.70.

«Коламбус» находится на нереальном подъёме. Команда одержала пять побед подряд и уверенно держится в зоне плей-офф. В последнем матче «Мундиры» одолели «Филадельфию» в серии буллитов (3:2 Б), а победный бросок Кирилла Марченко получился фантастическим. Даже главный тренер команды Дин Эвасон отметил, что у него нет слов, чтобы описать этот буллит, назвав его феноменальным.

«Сан-Хосе» продолжает находиться в стадии перестройки. В некоторых моментах «Шаркс» демонстрируют неплохую игру, но неудач пока больше, и шансов на борьбу за плей-офф практически нет. У команды из Калифорнии одна из худших разниц между заброшенными и пропущенными шайбами — «-37» (хуже только у «Чикаго» — «-40»). Также в «Шаркс» сложилась неоднозначная ситуация с вратарями: в основе числятся три голкипера, включая двух россиян — Александра Георгиева и Ярослава Аскарова. Существует вероятность, что в дедлайн команда обменяет либо Георгиева, либо Витека Ванечека.

Хотя в хоккее всегда возможны неожиданные результаты, текущая форма «Блю Джекетс», преимущество домашнего льда и их турнирное положение делают «Коламбус» явным фаворитом в этом матче. Поставим на победу «Коламбуса» в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».