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«Коламбус» — «Сан-Хосе»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

«Коламбус» — «Сан-Хосе»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Коламбус» — «Сан-Хосе».

Ставка: победа «Коламбуса» за 1.70.

«Коламбус» находится на нереальном подъёме. Команда одержала пять побед подряд и уверенно держится в зоне плей-офф. В последнем матче «Мундиры» одолели «Филадельфию» в серии буллитов (3:2 Б), а победный бросок Кирилла Марченко получился фантастическим. Даже главный тренер команды Дин Эвасон отметил, что у него нет слов, чтобы описать этот буллит, назвав его феноменальным.

«Сан-Хосе» продолжает находиться в стадии перестройки. В некоторых моментах «Шаркс» демонстрируют неплохую игру, но неудач пока больше, и шансов на борьбу за плей-офф практически нет. У команды из Калифорнии одна из худших разниц между заброшенными и пропущенными шайбами — «-37» (хуже только у «Чикаго» — «-40»). Также в «Шаркс» сложилась неоднозначная ситуация с вратарями: в основе числятся три голкипера, включая двух россиян — Александра Георгиева и Ярослава Аскарова. Существует вероятность, что в дедлайн команда обменяет либо Георгиева, либо Витека Ванечека.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хотя в хоккее всегда возможны неожиданные результаты, текущая форма «Блю Джекетс», преимущество домашнего льда и их турнирное положение делают «Коламбус» явным фаворитом в этом матче. Поставим на победу «Коламбуса» в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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