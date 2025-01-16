«Флорида» — «Детройт»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру регулярного чемпионата НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева дала прогноз на матч НХЛ «Флорида» – «Детройт».

Ставка: победа «Детройта» за 3.45.

«В последние недели у «Флориды» наметился небольшой спад. Действующий обладатель Кубка Стэнли стал довольно часто для себя проигрывать. С начала января «Пантерз» потерпели четыре поражения в семи матчах. Тем не менее их турнирное положение остаётся уверенным: команда занимает второе место в Атлантическом дивизионе и восьмое в общей таблице.

У «Детройта» ситуация значительно сложнее. Клуб находится на шестом месте в Столичном дивизионе, отставая на четыре очка от зоны уайлд-кард, и занимает 23-е место в общей таблице НХЛ. Правда, недавно «Ред Уингз» выдали победную серию из семи матчей — рекордную для клуба за последние 13 лет. Только в предыдущем матче «крылья» уступили дома «Сан-Хосе» со счётом 3:6.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 января 2025, пятница. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

По всем ключевым показателям «Пантерз» выглядят сильнее и чаще побеждают в очных встречах. У команды из Флориды мощная атака, на которую стоит обратить внимание: Мэттью Ткачук и Сэм Райнхарт находятся в отличной форме. В среднем «Флорида» забивает 3,7 гола за матч, в то время как «Детройт» лишь 2,6. Кроме того, «Пантерз» демонстрируют отличные результаты в домашних матчах.

Тем не менее предлагаю рискнуть и поставить на «Ред Уингз», которые находятся на подъёме под руководством нового тренера Тодда Маклеллана. Атака «крыльев» тоже выглядит достойно: Патрик Кейн, несмотря на возраст, продолжает демонстрировать высокий уровень игры. Кроме того, Владимир Тарасенко наконец-то прервал свою безголевую серию из 18 матчей, забив в игре с «Шаркс». Поставим на победу «Детройта» в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».