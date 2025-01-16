«МЮ» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ 16 января

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Саутгемптон».

Ставка: тотал «Манчестер Юнайтед» больше 2.5 за 2.07.

«Манчестер» после интенсивных недель тренировок показал, что система игры Аморима может приносить результат. Это показали матчи с «Ливерпулем» и «Арсеналом», но то были очень статусные поединки. А, как говорят многие, в том числе и Бруну Фернандеш, матчи с клубами уровня «Саутгемптона» как раз и являются критерием качества. Потому что на больших соперников можно настроиться, а здесь приезжает худшая команда чемпионата, где нужно показать ту же самоотдачу, что и в матчах с топами.

«Саутгемптон» наконец выиграл, правда, случилось это в Кубке. Но всё же вышла классная победа со счётом 3:0 против «Суонси». В любом случае Иван Юрич пока не может стабилизировать игру. Крайне сложно представить, что на стадионе «Олд Траффорд» команда сможет прервать свою тяжёлую серию из 17 гостевых матчей без побед: четыре ничьих и 13 поражений.

«Манчестер» сейчас тоже выдал неудачную серию из трёх домашних поражений подряд. Четыре проигрыша кряду у «красных дьяволов» не было с 1930 года, поэтому для коллектива наступает важный момент. Мне кажется, что «Юнайтед» пересобрался и на волне успеха покажет отличный футбол. Я думаю, что можно сыграть на тотал «Манчестер Юнайтед» больше (2.5). «Саутгемптон» пока ещё не отошёл от авантюрного стиля игры Рассела Мартина, а Юрич пока не понимает, что происходит с клубом. В этой ситуации можно ожидать много мячей от «Юнайтед», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».