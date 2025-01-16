«Лада» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 16 января

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Торпедо».

Ставка: победа «Лады» за 3.20.

«Один из самых интересных матчей недели. Обе команды будут рубиться как в плей-офф – потому что для обеих в борьбе за тот самый плей-офф каждое турнирное очко на вес золота. «Лада» продолжает претендовать на место в восьмёрке Востока, и с хорошими шансами. «Торпедо» ещё месяц назад могло не беспокоиться за свою кубковую пятёрку. Но потом команда Ларионова проиграла 7 из 10 матчей. А «Куньлунь» выдал серию из семи побед (в том числе над нижегородцами) – и подобрался к восьмому месту уже на расстояние двух очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 января 2025, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

8 декабря «Торпедо» с минимальным счётом обыграло тольяттинцев дома (3:2). Сейчас наиболее вероятным исходом тоже выглядит победа хозяев – «Лада» возьмёт верх в матче, в котором вряд ли будет заброшено больше пяти шайб. Подопечные Ларионова угодили в слишком глубокий кризис, непонятно, как они будут отбирать очки у дисциплинированного и мотивированного соперника. Тольяттинцы в более хороших игровых и тактических кондициях», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».