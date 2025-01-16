Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на матч Кубка Испании

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на матч Кубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.65.

«В Сан-Себастьяне состоится матч 1/8 финала Кубка Испании между «Реалом Сосьедад» и «Райо Вальекано».

«Реал Сосьедад» демонстрирует стабильные результаты в текущем сезоне, занимая седьмое место в Ла Лиге. В последних пяти матчах команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Особенно стоит отметить их уверенную игру на домашнем стадионе, где они не проигрывают на протяжении шести матчей и не пропускают в шести последних домашних встречах.

Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 21:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Райо Вальекано» также показывает неплохие результаты, не проигрывая на протяжении семи матчей. В последних пяти встречах они одержали две победы и трижды сыграли вничью.

В очных встречах между этими командами наблюдается относительный паритет. В последнем матче, состоявшемся 18 августа 2024 года, «Райо Вальекано» одержал победу со счётом 2:1.

У «Реала Сосьедад» не сможет выйти на поле Амари Траоре, восстанавливающийся после повреждения связок колена.

«Реал Сосьедад» имеет все шансы выйти в четвертьфинал. Поставим на его победу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Экспресс на АПЛ: «Манчестер Юнайтед» всплывает
Экспресс на АПЛ: «Манчестер Юнайтед» всплывает
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android