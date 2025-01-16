СКА — «Северсталь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА — «Северсталь».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.77.

«Кто бы мог представить, что домашняя игра с «Северсталью» будет для СКА если не матчем жизни и смерти, то чем-то похожим. Да, эпопея с фейковой отставкой Ротенберга поутихла. Но невским армейцам победа нужна кровь из носу. Три поражения подряд — причём от таких принципиальных соперников, как «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», — не оставляют права на ошибку. С точки зрения эмоций хозяева будут заряженными по максимуму.

Но это вовсе не значит, что они одержат победу с разгромным счётом. Матч обещает быть упорным. Главный тренер гостей Козырев, много лет работавший в Петербурге, всегда оказывает особое сопротивление своему бывшему клубу. Например, в начале октября он обыграл команду Ротенберга дома. Да и вообще, «Северсталь» после Нового года играет более чем прилично. По делу обыграли дома «Спартак», в Балашихе взяли верх над «Витязем». А во вторник чуть не победили в Москве «Динамо». Так что СКА придётся как минимум непросто. Да, за счёт мастерства и мотивации петербуржцы, скорее всего, возьмут два очка, но в упорной борьбе. А с учётом того, как много пропускают оба соперника, ставьте на серьёзный тотал: шесть-семь голов на двоих или даже больше», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».