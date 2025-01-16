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Ислам Махачев — Арман Царукян: какой прогноз на бой UFC 311 19 января 2025 года

Ислам Махачев — Арман Царукян: какой прогноз на бой UFC 311 19 января 2025 года
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Рано утром 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) состоится вечер единоборств UFC 311, главным событием которого станет бой в лёгком весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым и первым номером рейтинга Арманом Царукяном. Это уже второй их поединок. Первый состоялся почти шесть лет назад. Тогда Махачев оказался сильнее.

Поединок между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном начнётся не ранее 8:00 мск 19 января.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

Букмекеры считают фаворитом боя Махачева. На победу чемпиона дают коэффициент 1.17. Шансы Царукяна оценили котировкой 5.35, а на ничью можно сделать ставку за 67.00.

На ТБ 3.5 раунда можно поставить за 1.35, а обратный исход доступен за 3.10.

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