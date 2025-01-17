«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд: букмекеры назвали фаворита

17 января состоится матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Франкфурт-Арена» во Франкфурте «Айнтрахт» примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Айнтрахта» предлагается с коэффициентом 2.18, что составляет около 44% вероятности.

Победа дортмундской «Боруссии» оценивается коэффициентом 3.20 — приблизительно 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.