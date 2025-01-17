Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд: букмекеры назвали фаворита

«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд: букмекеры назвали фаворита
Аудио-версия:
Комментарии

17 января состоится матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Франкфурт-Арена» во Франкфурте «Айнтрахт» примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Материалы по теме
«Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Такая сладкая месть
«Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Такая сладкая месть

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Айнтрахта» предлагается с коэффициентом 2.18, что составляет около 44% вероятности.

Победа дортмундской «Боруссии» оценивается коэффициентом 3.20 — приблизительно 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Материалы по теме
«Авангард» — ЦСКА. Омск армейцам не по зубам
«Авангард» — ЦСКА. Омск армейцам не по зубам
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android