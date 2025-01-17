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«Авангард» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на матч в Омске

«Авангард» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на матч в Омске
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Авангард» — ЦСКА.

Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 1.93.

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Результаты «Авангарда» на последнем отрезке чудо как хороши: проиграны только 3 из 13 предыдущих матчей, при этом восемь побед состоялись в основное время. ЦСКА выдал 11-матчевую беспроигрышную серию перед перерывом. Но новый год начал не с той ноги: четыре поражения подряд с общим счётом 4:15.

Победа в дерби над «Спартаком» (4:2) накануне — как глоток воздуха для подопечных Ильи Воробьёва. Она наверняка прибавит уверенности, но вряд ли позволит в корне изменить ситуацию. Красно-синие совершенно неубедительно выступают на выезде: выиграли только 7 из 23 матчей в гостях в основное время. Бо́льшую часть очков набрали с аутсайдерами. «Авангард» сейчас к таковым никак не отнесёшь.

Предлагаем заключить пари на итоговую победу омичей. При Ги Буше улучшились нацеленность на результат и дисциплина. Стало больше агрессии и меньше брака. Значительно солиднее смотрятся нижние звенья. Строго говоря, «ястребы» на подъёме. У ЦСКА же сильно хромает гостевой фактор. Проседают настрой и результативность. Армейцы много пропускают. А ответить-то и нечем.

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