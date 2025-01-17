«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Айнтрахта» и тотал больше 2.5 мяча за 2.85.

«Айнтрахт» расположился на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, дортмундская «Боруссия» — на девятом. Обычно всё наоборот. У «Боруссии» спад после расставания с Эдином Терзичем. А прогресс клуба из Франкфурта напрямую связан с фигурой Дино Топпмёллера, ранее работавшего помощником Юлиана Нагельсмана в «Лейпциге» и «Баварии».

«Орлы» проиграли всего-навсего 4 из 17 матчей Бундеслиги. Трижды уступили на выезде. А вот дома запредельно эффективны. Дортмундцы очень плохо выступают на выезде: одна победа и две ничьих при пяти поражениях. В предыдущем туре чемпионата Германии подопечные Нури Шахина в гостях уступили располагающемуся в зоне вылета «Хольштайну» (2:4). Это уже ни в какие ворота (кроме, увы, дортмундских) не лезет, а предпосылок для улучшения ситуации по-прежнему не видать.

У чёрно-жёлтых постоянно случаются провалы в обороне. Несмотря на старания Грегора Кобеля, в восьми выездных матчах Бундеслиги дортмундцы пропустили 18 мячей, забили только 10. А не взять ли П1 + ТБ 2.5 мяча? Можно проверить и просто лобовую победу хозяев, коэффициент тоже приличный — 2.18. Однако с верхом по голам поинтереснее.