«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч АПЛ

17 января состоится матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором «Брентфорд» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.54, что составляет около 63% вероятности.

Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 5.40 — в районе 18%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, это около 19%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.