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«Рома» — «Дженоа»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

«Рома» — «Дженоа»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии
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В пятницу, 17 января, на стадионе «Олимпико» в Риме откроется программа 21-го тура итальянской Серии А. Матч «Рома» — «Дженоа» начнётся в 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах ожидаемо отдают предпочтение римлянам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.57, что приблизительно равно 63% вероятности.

Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 6.20 — всего лишь 15% вероятности. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 4.20 (22%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча 21-го тура чемпионата Италии получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04.

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