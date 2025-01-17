«Рома» — «Дженоа»: прогноз «Чемпионата» на матч в Риме

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Рома» — «Дженоа».

Ставка: обе забьют за 2.04.

Клаудио Раньери оказался прав! Руководство доверилось ему, запаслось терпением и на выходе получило как минимум надежду на улучшение результатов. Во-первых, сейчас «Рома» идёт на серии из пяти матчей без поражений. Во-вторых, на данном отрезке она одержала три победы. Среди достижений — выход в четвертьфинал Кубка Италии и триумф в римском дерби с «Лацио» (2:0).

Стоит также отметить, что римляне под руководством опытного наставника хорошо реализуют свои шансы. Особенно на домашнем стадионе. По четыре мяча отправили в ворота «Лечче» (4:1) и «Сампдории» (4:1), ещё три получила португальская «Брага» (3:0) в Лиге Европы, а «Парма» (5:0) и вовсе доставала мяч из своей сетки пять раз по ходу встречи с римлянами.

Под руководством Патрика Виейра генуэзцы провели восемь матчей в чемпионате Италии и потерпели всего одно поражение при трёх победах и четырёх ничьих. Очков не так много, зато они добываются регулярно. А единственное поражение случилось в игре с «Наполи», прямо сейчас возглавляющем турнирную таблицу Серии А. То есть показывать зубы генуэзцы умеют.

У «Дженоа» довольно неплохая оборона, но «Рома» в последнее время обычно проводит весёлые игры с большим количеством забитых мячей. Сама играет и другим позволяет. С учётом хорошей формы генуэзцев, логично ждать от них хотя бы гол. Вместе с тем римляне на домашнем стадионе уступить не должны. Счёт может быть в районе 1:1 или 2:1 в пользу хозяев. Ставим на голы в обе стороны.