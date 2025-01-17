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«Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

«Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Боруссия» Д.

Ставка: «Айнтрахт» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.20.

«Айнтрахт» после спада в конце 2024 года, кажется, что вышел из пике. Перед зимней паузой у команды Дино Топпмёллера была серия из одной ничьей и четырёх поражений во всех турнирах. Франкфуртцы вылетели из Кубка Германии, опустились на пятую строчку в лиге Европы и в Бундеслиге пропустили вперёд леверкузенский «Байер». В этом году уже прошло два тура, и если первая победа над «Санкт-Паули» была натужной, то посреди этой недели «Фрайбург» был разгромлен 4:1.

Германия — Бундеслига . 18-й тур
17 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Боруссия» из Дортмунда никак не обретёт стабильность, потому вопрос о пребывании Нури Шахина в качестве главного тренера встал остро. Только «шмели» перед Новым годом смогли прервать неудачную серию без гостевых побед в Бундеслиге, как с наступлением 2025-го началось всё вновь. Сначала дома «Боруссия» уступила «Байеру», но там можно было списать на экспериментальную линию обороны. А вот поражение в Киле от «Хольштайна» 2:4 посреди недели уже вызвало недовольство болельщиков. Дортмунд уже на 10-й строчке, хотя до зоны Лиги чемпионов всего пять очков.

«Боруссия», если продолжит в том же ключе, то скоро руководству придётся искать замену Нури Шахину. В немецкой прессе уже пишут про тен Хага. «Айнтрахт» пришёл в себя, так кажется, но они в любой момент могут лишиться своего лидера и лучшего бомбардира Омара Мармуша.

Поэтому выберем вот такой вариант: «Айнтрахт» не проиграет и тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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