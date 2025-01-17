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«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.82.

«Интересная встреча в пятницу пройдёт в Уфе, где сойдутся две заметные команды Восточной конференции. «Салават», дважды за последнюю неделю обыгравший «Нефтехимик» с общим счётом 14:4, принимает «Автомобилист», чья победная серия насчитывает уже четыре матча. Правда, уфимцы на прошлых выходных потерпели досадное поражение от «Авангарда», ведя в счёте 2:0. Несмотря на эту неудачу, команда Виктора Козлова находится в хорошей форме.

Особенно выделяется Джош Ливо, который стал первым игроком «Салавата» в истории КХЛ, забросившим 30 шайб за один регулярный чемпионат. Сейчас у него 31 шайба в 40 матчах, а впереди ещё два месяца регулярки. Можно представить, каких феноменальных результатов добьётся этот иностранный форвард.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Автомобилиста» таких рекордсменов, как Ливо, нет. Лучший снайпер команды Брукс Мэйсек забил всего 16 голов. Однако у екатеринбуржцев более сбалансированный состав. В плане результативности команда Николая Заварухина уступает яркому и атакующему коллективу Виктора Козлова, но компенсирует это надёжной игрой в обороне. Тем не менее в последних четырёх матчах «Автомобилист» забил 11 голов.

В текущем сезоне команды встречались дважды. 11 сентября 2024 года «Салават» выиграл со счётом 5:3, но уже 14 сентября «Автомобилист» взял убедительный реванш – 6:1.

В предстоящей встрече стоит ожидать упорной борьбы. Если учитывать статистику и текущую форму обеих команд, можно предположить, что матч завершится с тоталом больше 4.5», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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