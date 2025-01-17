«Каролина» — «Вегас»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Каролина» – «Вегас».

Ставка: победа «Каролины» за 2.13.

«Вегас», который уверенно шёл по сезону, столкнулся с трудностями: у команды три поражения в четырёх матчах. Подобный спад был только в середине октября, после чего «Голден Найтс» начали буквально сминать соперников. Однако и их будущий оппонент переживает небольшой кризис. «Каролина» проиграла два последних матча, причём соперники были из нижней части таблицы: «Анахайм» (2:3 ОТ) и «Баффало» (2:4).

Три последние очные встречи остались за «Харрикейнз», включая матч этого сезона – 11 ноября «Каролина» победила со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 января 2025, суббота. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

У «ураганов» в этом сезоне выделяется Мартин Нечас. Чешский форвард набрал уже 51 (16+35) очко в 45 матчах и уверенно лидирует в гонке бомбардиров команды. Также здорово проявляет себя 36-летний Джордан Стаал, набравший семь очков в пяти последних играх, хотя в последних двух матчах он остался без результативных действий.

У «рыцарей» лучший по сезону – Джек Айкел, на его счету 54 (11+43) очка в 43 матчах. А российский нападающий Павел Дорофеев неожиданно стал лучшим снайпером команды, уже забросив 19 шайб. Причём в двух последних играх он отличился пять раз.

В Лас-Вегасе встретятся равные соперники с большими амбициями: обе команды серьёзно нацелены на борьбу за Кубок Стэнли. Тем не менее стоит ожидать результативной игры – в регулярном чемпионате эти команды предпочитают открытый хоккей. Учитывая историю личных встреч и текущую форму команд, поставим на победу «Каролины», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».