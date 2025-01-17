«Каролина» — «Вегас»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Каролина» – «Вегас».
Ставка: победа «Каролины» за 2.13.
«Вегас», который уверенно шёл по сезону, столкнулся с трудностями: у команды три поражения в четырёх матчах. Подобный спад был только в середине октября, после чего «Голден Найтс» начали буквально сминать соперников. Однако и их будущий оппонент переживает небольшой кризис. «Каролина» проиграла два последних матча, причём соперники были из нижней части таблицы: «Анахайм» (2:3 ОТ) и «Баффало» (2:4).
Три последние очные встречи остались за «Харрикейнз», включая матч этого сезона – 11 ноября «Каролина» победила со счётом 5:2.
У «ураганов» в этом сезоне выделяется Мартин Нечас. Чешский форвард набрал уже 51 (16+35) очко в 45 матчах и уверенно лидирует в гонке бомбардиров команды. Также здорово проявляет себя 36-летний Джордан Стаал, набравший семь очков в пяти последних играх, хотя в последних двух матчах он остался без результативных действий.
У «рыцарей» лучший по сезону – Джек Айкел, на его счету 54 (11+43) очка в 43 матчах. А российский нападающий Павел Дорофеев неожиданно стал лучшим снайпером команды, уже забросив 19 шайб. Причём в двух последних играх он отличился пять раз.
В Лас-Вегасе встретятся равные соперники с большими амбициями: обе команды серьёзно нацелены на борьбу за Кубок Стэнли. Тем не менее стоит ожидать результативной игры – в регулярном чемпионате эти команды предпочитают открытый хоккей. Учитывая историю личных встреч и текущую форму команд, поставим на победу «Каролины», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».