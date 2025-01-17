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Овечкин забил «Оттаве» в овертайме. Зашёл коэффициент 30.0

Овечкин забил «Оттаве» в овертайме. Зашёл коэффициент 30.0
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в матче НХЛ с «Оттавой Сенаторз». Игра, проходившая на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада), завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.

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Россиянин стал автором единственной шайбы, поразив ворота канадского клуба в овертайме. В результате Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 20 шайб.

Букмекеры считали «Вашингтон» аутсайдером встречи: ставки на итоговую победу «Кэпиталз» принимались за 2.20. Заключить пари на ничью по итогам основного времени предлагалось за 4.30.

Тотал меньше 5.5 гола шёл за 2.20. При этом ставки на гол Овечкина в овертайме принимались с коэффициентом 30.0: выигрыш с 1000 рублей составил бы 30 тысяч рублей.

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