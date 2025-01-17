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«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч чемпионата Англии

18 января состоится матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» примет «Астон Виллу». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Главный судья — Крис Кавана.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.50, что составляет около 65% вероятности.

Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 6.60 — в районе 14%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60, что составляет около 21%.

В то же время аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Астон Вилла» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.