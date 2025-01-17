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«Авангард» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Авангард» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – ЦСКА.

Ставка: ТМ 5 за 1.84.

«Пять побед в пяти матчах, 20 заброшенных шайб. «Авангард» — чуть ли не лучшая команда января. ЦСКА в 2025-м из тех же пяти встреч проиграл четыре и забивает чуть больше гола за игру. Редкий случай, когда в схватке топ-клубов фаворит настолько очевиден. Сомнений в победе «ястребов» практически нет. Прямо сейчас омичи сильны тем, что результат в отдельной игре может сделать любое звено. Тогда как у Воробьёва гаснет и регрессирует один звёздный форвард за другим.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конечно, красно-синие будут действовать от обороны и сделают ставку на то, чтобы мешать хозяевам играть в яркий хоккей. От поражения с разницей в две-три шайбы их это не спасёт. Зато подпортит зрелищность встречи. Омские болельщики точно не увидят больше пяти шайб – ведь у армейцев много забивать некому, а «Авангард» не развернётся в полную силу из-за противодействия соперника», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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