«Авангард» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – ЦСКА.

Ставка: ТМ 5 за 1.84.

«Пять побед в пяти матчах, 20 заброшенных шайб. «Авангард» — чуть ли не лучшая команда января. ЦСКА в 2025-м из тех же пяти встреч проиграл четыре и забивает чуть больше гола за игру. Редкий случай, когда в схватке топ-клубов фаворит настолько очевиден. Сомнений в победе «ястребов» практически нет. Прямо сейчас омичи сильны тем, что результат в отдельной игре может сделать любое звено. Тогда как у Воробьёва гаснет и регрессирует один звёздный форвард за другим.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 января 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Конечно, красно-синие будут действовать от обороны и сделают ставку на то, чтобы мешать хозяевам играть в яркий хоккей. От поражения с разницей в две-три шайбы их это не спасёт. Зато подпортит зрелищность встречи. Омские болельщики точно не увидят больше пяти шайб – ведь у армейцев много забивать некому, а «Авангард» не развернётся в полную силу из-за противодействия соперника», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».