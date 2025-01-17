«Динамо» М — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Сочи».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-3.5) за 3.60.

«В начале года, а именно 5 и 7 января, команды провели два очных матча, в которых оба раза победу одержали бело-голубые (5:1 и 5:0). Сейчас командам предстоит третья встреча в нынешнем сезоне, но уже на территории «Динамо». Как выбрать прогноз в таком матче, где победа хозяев в игре оценивается всего лишь в 1.23?

Это действительно непростая задача, особенно с учётом того, что ХК «Сочи» хоть частенько и проигрывает, но иногда может и выиграть. Получится ли это провернуть сегодня? Есть сомнения. Помимо понятной разницы между командами в таблице (а «Динамо» сейчас на втором месте Запада с 59 очками после 45 матчей, в то время как «Сочи» на последнем месте с 30 очками в 44 играх), нужно принимать во внимание и продолжающуюся выездную серию, которая началась не без приключений — ведь самолёт с командой «Сочи» приземлился не в Магнитогорске, где им предстоял матч с «Металлургом», а в Уфе. Произошло это по метеорологическим причинам, и южане добирались до Магнитогорска на автобусе, чтобы поспеть к игре. Конечно, сейчас должно быть полегче, тем более прошлый матч был в Балашихе, но факт занимательный, согласитесь. Выезд печальный: три встречи — три поражения.

Бело-голубые, напротив, в полном порядке. Победная серия из пяти матчей в основное время и вторая строчка на Западе говорят сами за себя. Вратарь Подъяпольский очень хорош, а Никита Гусев по-прежнему феноменальный стармэн. Думаю, больших шансов у гостей ждать не стоит, но в это же время нужно подыскать приличный коэффициент. Победа «Динамо» с форой (-3.5)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».