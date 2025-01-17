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«Спартак» — «Куньлунь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 17 января

«Спартак» — «Куньлунь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 17 января
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на игру КХЛ «Спартак» – «Куньлунь».

Ставка: победа «Куньлуня» в матче за 3.10.

«Мало кто ждал, что это будет встреча с очень высокими турнирными ставками. Но она имеет повышенную важность для обоих соперников. «Куньлунь» продолжает погоню за «Торпедо», бьётся за место в плей-офф. Однако и «Спартаку» победа нужна кровь из носу. Новый 2025-й у красно-белых складывается пока скверно. Выигрышем у СКА в Питере бесконечно гордиться нельзя – ведь все остальные четыре январских матча команда Жамнова проиграла. Главные звёзды уже смотрят встречи с трибуны, масса проблем и в обороне, и в атаке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Три недели назад «Куньлунь» в Мытищах одержал красивую волевую победу над красно-белыми. Вот и теперь шансы команды Кравца как минимум на ничью в основное время очень высоки. Понятно, что «Спартак» будет рвать жилы и выпрыгивать из коньков. Но всё равно ставил бы на овертайм или даже на выигрыш гостей в одну шайбу. Тотал, в отличие от предыдущей встречи с участием красно-белых, будет больше пяти заброшенных – «Куньлунь» в закрытый хоккей не играет», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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