«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Уфе

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 2.35.

«Команды в этом сезоне уже играли друг с другом, было это 11 и 14 сентября: первый матч состоялся в Уфе и завершился со счетом 5:3 в пользу хозяев. Второй проходил в Екатеринбурге и закончился со счетом 6:1 в пользу екатеринбуржцев. Команды сыграют 17 января сегодня, а заключительный, четвертый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится 18 марта, как я думаю и надеюсь, а еще искренне верю, уже на новой «УГМК-Арене».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 января 2025, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В 2025 году у «Салавата» 5 матчей: 2 дома, 3 на выезде; 2 победы, 3 поражения. Две победы над «Нефтехимиком» (4:7 и 5:0) и три поражения от «Сибири» дома (1:4), от «Ак Барса» (5:1) и от «Авангарда» (3:2). Оба матча были на выезде. Пока получается побеждать только «Нефтехимик». Сможет ли «Салават» прервать победную серию «Автомобилиста», которая насчитывает уже 4 матча подряд?

Признаться, я сомневаюсь. Какие-то куски из игр которые прошли в новом году — мне вообще не понравились. Причем назвать какие-то элементы сложно. Просто порой не получается ничего и приходится много обороняться. Это я о «Салавате».

Если говорить про «Автомобилист», то я присутствовал на их заключительном матче против «Спартака», который команда Николая Заварухина выиграла со счетом 2:3. Я посмотрел хоккей, потом пообщался с игроками: с Шаровым и Голышевым. Команда играла не очень быстро, но качественные моменты все равно создала, а в концовке, при равном счете, огромную роль в победе сыграли лидеры. Голышев поборолся, а Да Коста исполнил с пятака с неудобной и принес победу.

Если среди читателей есть любители тоталов, то я бы порекомендовал зайти на небольшое количество шайб, несмотря на результативные матчи между командами в сентябре. Утекло много воды. Хотя, надо признать, что букмекеры со мной солидарны, они дают на ТМ (5) всего лишь 1.70. Согласитесь, ставка выглядит гораздо более рискованной, с учетом мастеров, которые собраны в обеих командах. ТБ (5) может достаться вам с коэффициентом 2+. Я же поверю в победу «Автомобилиста» в матче», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».