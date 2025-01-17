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«Эспаньол» — «Вальядолид»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Эспаньол» — «Вальядолид»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Эспаньол» — «Вальядолид».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.

«В рамках 20-го тура испанской Примеры встретятся «Эспаньол» и «Вальядолид». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся избежать вылета, что придаёт встрече особую значимость.

«Эспаньол» переживает непростые времена. Он не может одержать победу в последних шести матчах (три ничьих и три поражения). В предыдущем туре каталонцы сыграли вничью с «Леганесом» (1:1). Домашние игры также не приносят желаемого результата: три последних матча на своём поле завершились ничейным исходом.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Вальядолид
Вальядолид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вальядолид» занимает предпоследнее, 19-е место в таблице, отставая от «Эспаньола» на одно очко. Команда чередует победы и поражения: после разгромного поражения от «Атлетико» (0:5) последовала победа над «Валенсией» (1:0), затем поражения от «Лас-Пальмаса» (1:2) и «Жироны» (0:3), и, наконец, победа над «Бетисом» (1:0) в последнем туре.

У «Эспаньола» по-прежнему травмирован Хосе Грахера. У «Вальядолида» не сыграет Джёмерт.

В последних пяти встречах между этими командами каждая одержала по две победы, ещё один матч завершился вничью. Это говорит о непредсказуемости исхода предстоящей встречи.

С учётом текущей формы команд и их статистики, можно предположить, что матч будет с небольшим количеством голов. Поставим на тотал меньше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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