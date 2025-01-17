«Лилль» — «Ницца»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги 1 «Лилль» — «Ницца».

Ставка: «Ницца» не проиграет за 1.91.

«Лилль» проводит неоднозначный сезон. С одной стороны, они участвуют в Лиге чемпионов и за два тура до финиша замыкают восьмёрку сильнейших. Все в руках французской команды, но из оставшихся матчей у них визит на «Энфилд» и домашняя игра с «Фейеноордом». В Кубке Франции на этой неделе «Лилль» прошёл «Марсель» и вышел в 1/8 финала. В Лиге 1 же «доги» идут лишь на пятой строчке и отстают от лидирующего «ПСЖ» аж на 14 очков.

«Ницца» ещё более неоднозначна, южане играют в Лиге Европы, но они, скорее, там выступают. За два тура до финиша всего два очка в активе, предпоследнее место и, по сути, без шансов на плей-офф. При этом в чемпионате Франции у «Ниццы» всё неплохо, четвёртое место. Да, шансы на чемпионство такие же, как и на евровесну, однако до зоны Лиги чемпионов всего одно очко. Также южане прошли в 1/8 финала Кубка Франции, переиграв «Бастию» на этой неделе.

«Лилль» играет дома, и он фаворит, но есть важный нюанс — на следующей неделе еврокубки, и им играть на выезде против «Ливерпуля». «Ницце» тоже играть в еврокубке, но, как мы упоминали, в Швецию можно отправить резерв, ведь и так уже всё ясно. Потому южане могут и обязаны делать ставку именно на внутренний чемпионат», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».