UFC 311: дата турнира, полный кард, кто с кем будет драться

Рано утром 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) состоится вечер единоборств UFC 311, главным событием которого станет бой в лёгком весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым и первым номером рейтинга Арманом Царукяном. Всего же в турнире запланированы 14 поединков.

Полный кард UFC 311 выглядит следующим образом:

Основной кард:

Ислам Махачев — Арман Царукян;

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;

Иржи Прохазка — Джамал Хилл;

Бенеил Дариуш — Ренато Мойкано;

Кевин Холланд — Ренье де Риддер.

Предварительный кард:

Богдан Гуськов — Билли Элекана;

Пэйтон Талботт — Раони Барселос;

Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;

Закари Риз — Азамат Бекоев;

Грант Доусон — Диего Феррейра;

Кэрол Роза — Айлин Перес;

Ринья Накамура — Муин Гафуров;

Рики Турсиос — Бернардо Сопай;

Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.