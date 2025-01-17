Ислам Махачев — Арман Царукян: кто фаворит главного боя UFC 311, во сколько начало

Рано утром 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) состоится вечер единоборств UFC 311, главным событием которого станет бой в лёгком весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым и первым номером рейтинга Арманом Царукяном. Это уже второй их поединок. Первый состоялся почти шесть лет назад. Тогда Махачев оказался сильнее.

Поединок между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном начнётся не ранее 8:00 мск 19 января.

Букмекеры считают фаворитом боя Махачева. На победу чемпиона дают коэффициент 1.17. Шансы Царукяна оценили котировкой 5.35, а на ничью можно сделать ставку за 67.00.

На ТБ 3.5 раунда можно поставить за 1.35, а обратный исход доступен за 3.10.