Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: кто фаворит соглавного боя UFC 311

В ночь с 18 на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир UFC 311. В соглавном событии вечера претендент Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Титульный бой стартует ориентировочно в 7:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом боя Нурмагомедова. На победу россиянина дают коэффициент 1.24. Шансы Двалишвили оценили котировкой 4.40, а на ничью можно сделать ставку за 64.00. На ТБ 4.5 раунда предлагают коэффициент 1.41, а обратный исход доступен за 2.80.

Аналитики, да и многочисленные поклонники UFC ждут, что фамилия Нурмагомедов снова будет чемпионской. Умар разобрался с Кори Сэндхагеном и доказал, что он может побеждать и очень серьёзных соперников. Умар куда более изобретателен и подвижен.

Да, Двалишвили — очень мощный, наверняка он постарается задавить россиянина прессингом, но Мераб в своих порывах частенько забывает о защите. Наверняка Нурмагомедов воспользуется этим. Шона О'Мэлли он победил за счёт своей мощи в партере, однако Умар в грэпплинге не уступит ему. Двалишвили остаётся очень сильным бойцом, и его шансы нельзя назвать нулевыми, он может удивить. Однако дисциплина и креативность на стороне его соперника. Так что предложенные коэффициенты если и перекошены в сторону Нурмагомедова, то совсем ненамного. К тому же грузинский боец расплёскивает энергию перед боем, постоянно пытаясь свести всё к какому-то трэш-току. Здесь Умар ведёт себя куда собраннее. И это обязательно поможет ему в титульном поединке.