«Аталанта» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч Серии А

В субботу, 18 января, на стадионе «Джевисс» в Бергамо состоится соглавный матч 21-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение бергамаскам. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.28, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Наполи» оценивается коэффициентом 3.40 (28%). На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3.30 (29%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча 21-го тура чемпионата Италии не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.