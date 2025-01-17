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«Аталанта» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч Серии А

«Аталанта» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч Серии А
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В субботу, 18 января, на стадионе «Джевисс» в Бергамо состоится соглавный матч 21-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение бергамаскам. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.28, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Наполи» оценивается коэффициентом 3.40 (28%). На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3.30 (29%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча 21-го тура чемпионата Италии не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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