Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ювентус» — «Милан»: букмекеры назвали фаворита центрального матча тура Серии А

«Ювентус» — «Милан»: букмекеры назвали фаворита центрального матча тура Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 18 января, на стадионе «Альянц» в Турине состоится соглавный матч 21-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Милан». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Материалы по теме
«Ювентус» — «Милан». Не тягомотина, а Тьяго Мотта!
«Ювентус» — «Милан». Не тягомотина, а Тьяго Мотта!

Букмекеры в своих прогнозах склоняются к успеху туринцев. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.24, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.70 — лишь 27% вероятности. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3.20 (30%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча 21-го тура чемпионата Италии не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Материалы по теме
«Аталанта» — «Наполи». Конте избавится от конкурента
«Аталанта» — «Наполи». Конте избавится от конкурента
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android