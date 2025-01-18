«Ювентус» — «Милан»: букмекеры назвали фаворита центрального матча тура Серии А

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 18 января, на стадионе «Альянц» в Турине состоится соглавный матч 21-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Милан». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах склоняются к успеху туринцев. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.24, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.70 — лишь 27% вероятности. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3.20 (30%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча 21-го тура чемпионата Италии не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.